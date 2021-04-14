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"الحوكمة القضائية" كتاب جديد للرفاعي

صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).

ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الحوكمة القضائية" كتاب جديد للرفاعي
سبق

صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).

ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
11:09 PM

"الحوكمة القضائية" كتاب جديد للرفاعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).

ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.

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