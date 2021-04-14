"الحوكمة القضائية" كتاب جديد للرفاعي

صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).
ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.
صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).
ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.
صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).
ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.
صدر للباحث الاقتصادي السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي كتابًا جديدًا بعنوان (الحوكمة القضائية العقود من التدوين إلى التلقين).
ويعد الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في ظل المصادر والتنوع المعرفي الذي يحويه الكتاب.