"المحمادي" مساعدًا لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ
فيما ثمن "المحمادي" لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.
"المحمادي" مساعدًا لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-21
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ
فيما ثمن "المحمادي" لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:51 PM
"المحمادي" مساعدًا لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ
فيما ثمن "المحمادي" لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.