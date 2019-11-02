تركيا تبتز العالم بسجناء "داعش".. اعتقلتهم وتهدد دولهم بهم

يفترض أن تخضعهم للمحاكمة

رغم خطورة ما يمثله أعضاء تنظيم داعش الإرهابي على الأمن العالمي، والمحاذير التي تحتم حصر التعامل مع سجناء التنظيم ضمن الأطر القانونية دون مزايدات سياسية، واصلت تركيا ابتزازها لدول الاتحاد الأوروبي والعالم بتهديد وزير داخليتها سليمان صويلو اليوم (السبت) بإعادة أعضاء التنظيم المعتقلين إلى بلدانهم.

واتهم "صويلو" –وفقاً لـ"رويترز"- الاتحاد الأوروبي بعدم المسؤولية في التعامل مع مسألة سجناء "داعش"، زاعماً أن تركيا تتعامل بمفردها.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء "داعش" الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجومًا عسكريًا هناك، ويفترض بحسب الأعراف الدولية أن تخضعهم للمحاكمة ما دامت هي الدولة التي اعتقلتهم وتتحفظ عليهم في سجونها، لا سيما أن ذلك يعد من دواعي سيادة الدول.