النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركي بن طلال" يفتتح الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن

ليصبح إجمالي المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً

يفتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، الكلية التقنية للبنات ببلقرن، خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن، والذي توّج بافتتاح هذ الصرح التدريبي الجديد الذي أقيم بأحدث المواصفات المطلوبة، بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة دائمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح "الحفظي" أن المشروع الجديد أقيم على مساحة تقدر بـ52000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 78.315.680 مليون ريال.

وقال: يضم المشروع المبنى الرئيسي والمسرح والمطعم والمصلى وفناء داخلي و18 قاعة تدريبية في كل دور بإجمالي 54 قاعة تدريبية، كما يوجد 5 قاعات مرتبطة بالصوت والصورة مع مبنى الاستديو.

وأضاف "الحفظي" أن الكلية قد بدأت في العملية التدريبية مع مطلع العام الجاري بتخصصين هما (إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية).

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تشرف على 11 كلية تقنية للبنين و7 كليات بنات و3 فروع للكليات التقنية و10 معاهد ثانوية صناعية و5 معاهد للسجون بإجمالي أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تركي بن طلال" يفتتح الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن
سبق

يفتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، الكلية التقنية للبنات ببلقرن، خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن، والذي توّج بافتتاح هذ الصرح التدريبي الجديد الذي أقيم بأحدث المواصفات المطلوبة، بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة دائمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح "الحفظي" أن المشروع الجديد أقيم على مساحة تقدر بـ52000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 78.315.680 مليون ريال.

وقال: يضم المشروع المبنى الرئيسي والمسرح والمطعم والمصلى وفناء داخلي و18 قاعة تدريبية في كل دور بإجمالي 54 قاعة تدريبية، كما يوجد 5 قاعات مرتبطة بالصوت والصورة مع مبنى الاستديو.

وأضاف "الحفظي" أن الكلية قد بدأت في العملية التدريبية مع مطلع العام الجاري بتخصصين هما (إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية).

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تشرف على 11 كلية تقنية للبنين و7 كليات بنات و3 فروع للكليات التقنية و10 معاهد ثانوية صناعية و5 معاهد للسجون بإجمالي أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:03 PM

"تركي بن طلال" يفتتح الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن

ليصبح إجمالي المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
1
2,451

يفتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، الكلية التقنية للبنات ببلقرن، خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن، والذي توّج بافتتاح هذ الصرح التدريبي الجديد الذي أقيم بأحدث المواصفات المطلوبة، بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة دائمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح "الحفظي" أن المشروع الجديد أقيم على مساحة تقدر بـ52000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 78.315.680 مليون ريال.

وقال: يضم المشروع المبنى الرئيسي والمسرح والمطعم والمصلى وفناء داخلي و18 قاعة تدريبية في كل دور بإجمالي 54 قاعة تدريبية، كما يوجد 5 قاعات مرتبطة بالصوت والصورة مع مبنى الاستديو.

وأضاف "الحفظي" أن الكلية قد بدأت في العملية التدريبية مع مطلع العام الجاري بتخصصين هما (إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية).

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تشرف على 11 كلية تقنية للبنين و7 كليات بنات و3 فروع للكليات التقنية و10 معاهد ثانوية صناعية و5 معاهد للسجون بإجمالي أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة