"تركي بن طلال" يفتتح الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن

ليصبح إجمالي المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً

يفتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، الكلية التقنية للبنات ببلقرن، خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن، والذي توّج بافتتاح هذ الصرح التدريبي الجديد الذي أقيم بأحدث المواصفات المطلوبة، بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة دائمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وأوضح "الحفظي" أن المشروع الجديد أقيم على مساحة تقدر بـ52000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 78.315.680 مليون ريال.

وقال: يضم المشروع المبنى الرئيسي والمسرح والمطعم والمصلى وفناء داخلي و18 قاعة تدريبية في كل دور بإجمالي 54 قاعة تدريبية، كما يوجد 5 قاعات مرتبطة بالصوت والصورة مع مبنى الاستديو.

وأضاف "الحفظي" أن الكلية قد بدأت في العملية التدريبية مع مطلع العام الجاري بتخصصين هما (إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية).

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تشرف على 11 كلية تقنية للبنين و7 كليات بنات و3 فروع للكليات التقنية و10 معاهد ثانوية صناعية و5 معاهد للسجون بإجمالي أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة.