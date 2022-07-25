"صحة جازان": لا صحة لتحويل مستشفى المسارحة إلى "نساء وولادة"

نفت "صحة جازان" ما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة.

وبيّن لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة في الوقت الحالي.

وبيّن أنه يتم حاليًا من خلال وزارة الصحة دراسة الاستفادة من مستشفيات الـ٥٠ سريرًا، وتحديد نطاق خدماتها ضمن التجمعات الصحية التي بدأت في بعض مناطق السعودية.

ويطالب سكان منطقة جازان دوريًّا بإنجاز مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان نظير ما تتعرض له النساء قبيل الولادة خلال رحلة البحث عن سرير ولادة شاغر في مستشفيات المنطقة.

وكانت عدسة "سبق" قد رصدت مرات عدة توقُّف مشروع مستشفى النساء والولادة على الرغم من أن ميزانيته في حدود ٣٠٠ مليون ريال، فيما أكدت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لـ"سبق"،أن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان لن يكون قبل 2023؛ وذلك لتعثر المقاول، وقرار سحب المشروع منه. مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر بعد ستة أشهر.