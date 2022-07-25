النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة جازان": لا صحة لتحويل مستشفى المسارحة إلى "نساء وولادة"

نفت "صحة جازان" ما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة.

وبيّن لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة في الوقت الحالي.

وبيّن أنه يتم حاليًا من خلال وزارة الصحة دراسة الاستفادة من مستشفيات الـ٥٠ سريرًا، وتحديد نطاق خدماتها ضمن التجمعات الصحية التي بدأت في بعض مناطق السعودية.

ويطالب سكان منطقة جازان دوريًّا بإنجاز مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان نظير ما تتعرض له النساء قبيل الولادة خلال رحلة البحث عن سرير ولادة شاغر في مستشفيات المنطقة.

وكانت عدسة "سبق" قد رصدت مرات عدة توقُّف مشروع مستشفى النساء والولادة على الرغم من أن ميزانيته في حدود ٣٠٠ مليون ريال، فيما أكدت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لـ"سبق"،أن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان لن يكون قبل 2023؛ وذلك لتعثر المقاول، وقرار سحب المشروع منه. مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر بعد ستة أشهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة جازان": لا صحة لتحويل مستشفى المسارحة إلى "نساء وولادة"
سبق

نفت "صحة جازان" ما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة.

وبيّن لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة في الوقت الحالي.

وبيّن أنه يتم حاليًا من خلال وزارة الصحة دراسة الاستفادة من مستشفيات الـ٥٠ سريرًا، وتحديد نطاق خدماتها ضمن التجمعات الصحية التي بدأت في بعض مناطق السعودية.

ويطالب سكان منطقة جازان دوريًّا بإنجاز مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان نظير ما تتعرض له النساء قبيل الولادة خلال رحلة البحث عن سرير ولادة شاغر في مستشفيات المنطقة.

وكانت عدسة "سبق" قد رصدت مرات عدة توقُّف مشروع مستشفى النساء والولادة على الرغم من أن ميزانيته في حدود ٣٠٠ مليون ريال، فيما أكدت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لـ"سبق"،أن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان لن يكون قبل 2023؛ وذلك لتعثر المقاول، وقرار سحب المشروع منه. مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر بعد ستة أشهر.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:10 AM

"صحة جازان": لا صحة لتحويل مستشفى المسارحة إلى "نساء وولادة"

A A A
فهد كاملي - جازان
2
2,736

نفت "صحة جازان" ما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة.

وبيّن لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة في الوقت الحالي.

وبيّن أنه يتم حاليًا من خلال وزارة الصحة دراسة الاستفادة من مستشفيات الـ٥٠ سريرًا، وتحديد نطاق خدماتها ضمن التجمعات الصحية التي بدأت في بعض مناطق السعودية.

ويطالب سكان منطقة جازان دوريًّا بإنجاز مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان نظير ما تتعرض له النساء قبيل الولادة خلال رحلة البحث عن سرير ولادة شاغر في مستشفيات المنطقة.

وكانت عدسة "سبق" قد رصدت مرات عدة توقُّف مشروع مستشفى النساء والولادة على الرغم من أن ميزانيته في حدود ٣٠٠ مليون ريال، فيما أكدت حينها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لـ"سبق"،أن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان لن يكون قبل 2023؛ وذلك لتعثر المقاول، وقرار سحب المشروع منه. مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر بعد ستة أشهر.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة