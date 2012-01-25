"السديس" عن إعلان ولي العهد خطة صندوق الاستثمارات لـ 5 أعوام: نظرة ثاقبة

قال: تأكيد على أهمية تحقيق طموحات أبناء الوطن نحو النمو الاقتصادي والتنمية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن صندوق الاستثمارات العامة حقق قفزات عملاقة منذ أن انتقلت مرجعيته في مارس 2015م من وزارة المالية، إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.

وتلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله-، حيث أصبحت أهدافه متوافقة مع الرؤية المباركة للمملكة (رؤية ٢٠٣٠).

وذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن إعلان سمو ولي العهد عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، يؤكد أهمية تحقيق طموحات أبناء وبنات الوطن الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة".

وقال "السديس": "إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله-، بأن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ (١٥٠) مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام (٢٠٢٥)، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة (1.2) تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، يؤكد النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تعدد مصادر الدخل، من أجل تحقيق حياة كريمة لأبناء وبنات وطننا الغالي، من أجل توفير فرص عمل، وزيادة مشاريع البناء والتطوير، من أجل عمارة الأرض قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

وختم "السديس" حديثه؛ سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ وطننا الغالي، ويزيد خيراته، ويجزي قيادته الرشيدة خير الجزاء على ما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة وطنها وشعبها وأمتها.