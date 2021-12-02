"الشنبري" يحتفل بزواج نجله "ريان" في مكة

احتفل الدكتور حمود الشنبري أحد منسوبي جامعة أم القرى، بزواج ابنه المهندس ريان بن حمود الشنبري الشريف على ابنة الدكتور عواد الأحمدي.
أقيم الاحتفال بمكة المكرمة، وسط دعوات الأهل والأصدقاء والحضور للعروسين بالتوفيق في حياتهما الزوجية.
احتفل الدكتور حمود الشنبري أحد منسوبي جامعة أم القرى، بزواج ابنه المهندس ريان بن حمود الشنبري الشريف على ابنة الدكتور عواد الأحمدي.
أقيم الاحتفال بمكة المكرمة، وسط دعوات الأهل والأصدقاء والحضور للعروسين بالتوفيق في حياتهما الزوجية.
احتفل الدكتور حمود الشنبري أحد منسوبي جامعة أم القرى، بزواج ابنه المهندس ريان بن حمود الشنبري الشريف على ابنة الدكتور عواد الأحمدي.
أقيم الاحتفال بمكة المكرمة، وسط دعوات الأهل والأصدقاء والحضور للعروسين بالتوفيق في حياتهما الزوجية.
احتفل الدكتور حمود الشنبري أحد منسوبي جامعة أم القرى، بزواج ابنه المهندس ريان بن حمود الشنبري الشريف على ابنة الدكتور عواد الأحمدي.
أقيم الاحتفال بمكة المكرمة، وسط دعوات الأهل والأصدقاء والحضور للعروسين بالتوفيق في حياتهما الزوجية.