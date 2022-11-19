"جيري إنزيريلو": "بوابة الدرعية" وجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث

قال إن المرحلة الأولى تتكون من 86 موقعًا.. وسيتم ربطها بعدد من المتاحف

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية "جيري إنزيريلو" أهمية مشروع بوابة الدرعية كوجهة سياحية عالمية، تركز على الثقافة والتراث نظرًا لما يضمه من معالم أثرية.

وتفصيلاً، أوضح "إنزيريلو" في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن المرحلة الأولى من المشروع تتكون من 86 موقعًا رئيسًا، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط الدرعية بعدد من المتاحف الجديدة، أحدها سيكون أكبر متحف يحتفل بالدولة السعودية والجزيرة العربية، إضافة إلى حي الطريف الذي أدرج في منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي.

وقال إن المشروع يضم عددًا من المتاحف والمراكز الثقافية بسعة 15 ألف شخص، إلى جانب العديد من النشاطات الرياضية والمطاعم العالمية، و20 فندقًا على أحدث الطرازات العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن الخطة التي رُسمت والجهود التي بُذلت وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ستسهمان في جعل الدرعية أكبر موقع تراث ثقافي في العالم، إلى جانب إيجاد الوظائف؛ إذ سيوفر مشروع بوابة الدرعية 55 ألف وظيفة.. مبينًا أن 15 % من الموظفين في المشروع الآن من أبناء الدرعية.

وأعرب "إنزيريلو" عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على جهوده الكبيرة في سبيل تطوير الجانب الرياضي، مشيرًا إلى أن موسم الدرعية سيبدأ في 22 نوفمبر الجاري مشتملاً على سباق الفورميلا إي، ويستمر يومين، وبلغ عدد الحضور للسباق العام الماضي 40 ألفًا، ويُتوقَّع تجاوز هذا العدد لوجود سباقين في يومَي الجمعة والسبت المقبلين.

ويتضمن موسم الدرعية كأس الدرعية لكرة المضرب الذي سيكون المجال فيه مفتوحًا لدول الخليج العربي، ويعد أكبر دوري يتم تنظيمه في منطقة الخليج، ثم تستضيف السعودية لأول مرة في 7 ديسمبر بطولة الوزن الثقيل بين أندي رويز وأنثوني جاشوا، بحضور سياح قادمين من 100 دولة لمشاهدة هذه المباراة، إضافة إلى رياضة القفز بالخيل؛ إذ يشارك فيها السعوديون من الجنسين، وهذا بدوره ينعكس على مشاركة الخيالة السعوديين في الأولمبياد؛ إذ سيكون بإمكانهم حصد النقاط للتأهل.

وقال إنزيريلو: إن هناك 3 أنواع من الاستثمارات في بوابة الدرعية، وهناك كثير من الاستثمارات الأجنبية بسبب دور السعودية ومكانتها الرائدة على مستوى العالم. لافتًا إلى عقد اجتماع مع 60 مديرًا تنفيذيًّا من المستثمرين في السعودية.