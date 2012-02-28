النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

60 قتيلاً من الحوثيين في مديرية نهم.. والجيش اليمني يتقدم

مدفعية الجيش تقصف مواقع متفرقة بمفرق قطبين ومسورة

دمرت قوات الجيش اليمني تجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش اليمني مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، وعديد مواقع مجاورة لها.

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 63 عنصراً من الميليشيات الحوثية بينهم القيادي المكنى "أبو حامد" وإصابة العشرات.

ويواصل الجيش اليمني تقدمه ميدانياً في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني اليوم إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الانقلابية شمالي مديرية نهم.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الأثناء، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
60 قتيلاً من الحوثيين في مديرية نهم.. والجيش اليمني يتقدم
سبق

دمرت قوات الجيش اليمني تجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش اليمني مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، وعديد مواقع مجاورة لها.

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 63 عنصراً من الميليشيات الحوثية بينهم القيادي المكنى "أبو حامد" وإصابة العشرات.

ويواصل الجيش اليمني تقدمه ميدانياً في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني اليوم إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الانقلابية شمالي مديرية نهم.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الأثناء، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:13 PM

60 قتيلاً من الحوثيين في مديرية نهم.. والجيش اليمني يتقدم

مدفعية الجيش تقصف مواقع متفرقة بمفرق قطبين ومسورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - صنعاء
2
4,314

دمرت قوات الجيش اليمني تجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش اليمني مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، وعديد مواقع مجاورة لها.

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 63 عنصراً من الميليشيات الحوثية بينهم القيادي المكنى "أبو حامد" وإصابة العشرات.

ويواصل الجيش اليمني تقدمه ميدانياً في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني اليوم إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الانقلابية شمالي مديرية نهم.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الأثناء، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة