60 قتيلاً من الحوثيين في مديرية نهم.. والجيش اليمني يتقدم

مدفعية الجيش تقصف مواقع متفرقة بمفرق قطبين ومسورة

دمرت قوات الجيش اليمني تجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية.



وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش اليمني مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، وعديد مواقع مجاورة لها.



وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 63 عنصراً من الميليشيات الحوثية بينهم القيادي المكنى "أبو حامد" وإصابة العشرات.



ويواصل الجيش اليمني تقدمه ميدانياً في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر ميداني اليوم إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الانقلابية شمالي مديرية نهم.



وأفاد المصدر بأن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الأثناء، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة.