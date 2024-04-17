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كورونا.. تايلاند: تسجيل 28 إصابة جديدة.. وارتفاع الوفيات في الهند إلى 437

سجّلت تايلاند، اليوم، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاماً كانت تعاني مشكلات صحية.

وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) في تايلاند، أن من بين الحالات الجديدة 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في يناير أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضاً للشفاء.

من جانب آخر، أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار مرض كوفيد-19 ارتفع إلى 437 حالةً، فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 13387 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 23 حالة وفاة، إضافة إلى 1007 إصابات جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، فيما أشارت إلى خروج 1749 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. تايلاند: تسجيل 28 إصابة جديدة.. وارتفاع الوفيات في الهند إلى 437
سبق

سجّلت تايلاند، اليوم، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاماً كانت تعاني مشكلات صحية.

وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) في تايلاند، أن من بين الحالات الجديدة 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في يناير أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضاً للشفاء.

من جانب آخر، أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار مرض كوفيد-19 ارتفع إلى 437 حالةً، فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 13387 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 23 حالة وفاة، إضافة إلى 1007 إصابات جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، فيما أشارت إلى خروج 1749 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:25 PM

كورونا.. تايلاند: تسجيل 28 إصابة جديدة.. وارتفاع الوفيات في الهند إلى 437

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت تايلاند، اليوم، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاماً كانت تعاني مشكلات صحية.

وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) في تايلاند، أن من بين الحالات الجديدة 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في يناير أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضاً للشفاء.

من جانب آخر، أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار مرض كوفيد-19 ارتفع إلى 437 حالةً، فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 13387 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 23 حالة وفاة، إضافة إلى 1007 إصابات جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، فيما أشارت إلى خروج 1749 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

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