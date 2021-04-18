النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

عطيف: يهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وفتح باب التطوع للمساهمة فيه

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف قائلًا: إن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفِرَق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين؛ من خلال إيصالها إلى منازلهم يوميًّا مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطيف: مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريالًا بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وترابطه غنيًّا وفقيرًا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان
سبق

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف قائلًا: إن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفِرَق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين؛ من خلال إيصالها إلى منازلهم يوميًّا مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطيف: مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريالًا بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وترابطه غنيًّا وفقيرًا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
08:16 PM

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

عطيف: يهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وفتح باب التطوع للمساهمة فيه

A A A
علي حفول - نجران
0
233

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف قائلًا: إن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفِرَق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين؛ من خلال إيصالها إلى منازلهم يوميًّا مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطيف: مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريالًا بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وترابطه غنيًّا وفقيرًا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,091
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة