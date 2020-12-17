رئيس البرلمان اليمني يُعرب عن ثقته بدعم المملكة برامج وخطط الحكومة الجديدة في بلاده

إصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد

ثمّن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيترتب عليه إصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة، وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة، ووقف تدهور الاقتصاد الوطني، وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات.

وفي السياق أعرب البركاني عن ثقته بدعم المملكة العربية السعودية لبرامج وخطط الحكومة الجديدة استمرارًا لموقفها العروبي الأصيل مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال انطلاقًا من علاقات الأخوة والجوار.

جاء ذلك في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشاد رئيس البرلمان اليمني بدعم المملكة لمعركة بلاده المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم.