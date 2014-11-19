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اختفاء امرأة خمسينية بعد خروجها من منزلها الخميس

تعاني اعتلالات نفسية

اختفت امرأة خمسينية في المدينة المنورة؛ حيث أكد ابنها خلال حديثه لـ"سبق" أنها خرجت من المنزل بحي شوران بالمدينة المنورة فجر الخميس الماضي، وهي تعاني من مرض نفسي منذ ٣ سنوات.

وأضاف: "كانت حالتها تتحسن في الفترة الأخيرة، ولكنها غادرت المنزل وتم تقديم بلاغ في الشرطة"، مبينًا أنها سمراء البشرة وزائدة الوزن، وشعرها قصير وغير مرتدية العباءة؛ لأنها خرجت من المنزل بدون العباءة.


وناشد ابن المرأة المختفية في حال العثور عليها الاتصال على الأرقام التالية:

+966 54 606 5581

0564221177

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختفاء امرأة خمسينية بعد خروجها من منزلها الخميس
سبق

اختفت امرأة خمسينية في المدينة المنورة؛ حيث أكد ابنها خلال حديثه لـ"سبق" أنها خرجت من المنزل بحي شوران بالمدينة المنورة فجر الخميس الماضي، وهي تعاني من مرض نفسي منذ ٣ سنوات.

وأضاف: "كانت حالتها تتحسن في الفترة الأخيرة، ولكنها غادرت المنزل وتم تقديم بلاغ في الشرطة"، مبينًا أنها سمراء البشرة وزائدة الوزن، وشعرها قصير وغير مرتدية العباءة؛ لأنها خرجت من المنزل بدون العباءة.


وناشد ابن المرأة المختفية في حال العثور عليها الاتصال على الأرقام التالية:

+966 54 606 5581

0564221177

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
06:55 PM

اختفاء امرأة خمسينية بعد خروجها من منزلها الخميس

تعاني اعتلالات نفسية

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
18,014

اختفت امرأة خمسينية في المدينة المنورة؛ حيث أكد ابنها خلال حديثه لـ"سبق" أنها خرجت من المنزل بحي شوران بالمدينة المنورة فجر الخميس الماضي، وهي تعاني من مرض نفسي منذ ٣ سنوات.

وأضاف: "كانت حالتها تتحسن في الفترة الأخيرة، ولكنها غادرت المنزل وتم تقديم بلاغ في الشرطة"، مبينًا أنها سمراء البشرة وزائدة الوزن، وشعرها قصير وغير مرتدية العباءة؛ لأنها خرجت من المنزل بدون العباءة.


وناشد ابن المرأة المختفية في حال العثور عليها الاتصال على الأرقام التالية:

+966 54 606 5581

0564221177

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,228
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,248

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