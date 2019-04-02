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تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة".. ورئيس الأركان يصفها بـ"العصابة"

"صالح" جدد دعوته إلى إعلان عدم أهلية الرئيس للحكم

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم (الثلاثاء)، وللمرة الثانية خلال أسبوع إلى تطبيق المواد الدستورية 7و8 إضافة إلى المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي فوراً، في تأكيد جديد على تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة" وتخلي الجيش عنه.

واعتبر "صالح" في بيان أوردته "فرانس برس"، أن ما صدر أمس عن رئاسة الجمهورية والمتعلق باستقالة الرئيس قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل (نيسان)، كان من جهات غير دستورية.

وذكر أن "الجيش يسعى إلى حماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدوراته".

على الصعيد ذاته، نقلت "رويترز" عن قناة "النهار" الخاصة أن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب بإعلان عدم أهلية "بوتفليقة" للحكم، مشيراً إلى أنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وأنه يقف في صف الشعب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة".. ورئيس الأركان يصفها بـ"العصابة"
سبق

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم (الثلاثاء)، وللمرة الثانية خلال أسبوع إلى تطبيق المواد الدستورية 7و8 إضافة إلى المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي فوراً، في تأكيد جديد على تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة" وتخلي الجيش عنه.

واعتبر "صالح" في بيان أوردته "فرانس برس"، أن ما صدر أمس عن رئاسة الجمهورية والمتعلق باستقالة الرئيس قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل (نيسان)، كان من جهات غير دستورية.

وذكر أن "الجيش يسعى إلى حماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدوراته".

على الصعيد ذاته، نقلت "رويترز" عن قناة "النهار" الخاصة أن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب بإعلان عدم أهلية "بوتفليقة" للحكم، مشيراً إلى أنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وأنه يقف في صف الشعب.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:30 PM

تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة".. ورئيس الأركان يصفها بـ"العصابة"

"صالح" جدد دعوته إلى إعلان عدم أهلية الرئيس للحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم (الثلاثاء)، وللمرة الثانية خلال أسبوع إلى تطبيق المواد الدستورية 7و8 إضافة إلى المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي فوراً، في تأكيد جديد على تفتت الكتلة الصلبة لـ"بوتفليقة" وتخلي الجيش عنه.

واعتبر "صالح" في بيان أوردته "فرانس برس"، أن ما صدر أمس عن رئاسة الجمهورية والمتعلق باستقالة الرئيس قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل (نيسان)، كان من جهات غير دستورية.

وذكر أن "الجيش يسعى إلى حماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدوراته".

على الصعيد ذاته، نقلت "رويترز" عن قناة "النهار" الخاصة أن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب بإعلان عدم أهلية "بوتفليقة" للحكم، مشيراً إلى أنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وأنه يقف في صف الشعب.

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