"الناصر": أرامكو تُسهم في تحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ

أكد أن الشركة تعتز بتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية

عبّر المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن اعتزاز الشركة بمكانتها الدائمة والمحورية في النهضة الشاملة والمذهلة التي تشهدها المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن الشركة أسهمت في نهضة هذا الوطن العملاق، الذي يقود هذا العام قمة مجموعة العشرين، عبر مختلف أعمالها، مع الاهتمام بمسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيق الاستدامة، الأمر الذي أسهم في تعزيز حضور المملكة تنموياً، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وقال "الناصر": إن أرامكو السعودية اليوم، هي في الطليعة بين شركات العالم كونها الشركة الأكثر ربحية في مجال الطاقة والكيميائيات، والأقل تكلفة في الإنتاج، والأعلى موثوقية في تلبية الطلب، والأولى في عدد براءات الاختراع بين شركات النفط والغاز العالمية.

وأضاف: رغم النجاح الهائل الذي تحقق في الشركة وفي المملكة خلال الأعوام الـ 90 الماضية، فإن النظرة المستقبلية تبشّر بأن القادم سيكون أجمل، وأن المملكة، وهي أرض الخير والعطاء والفرص والأحلام الواعدة، مقبلة على المزيد من البشائر عبر مشاريعها الرائدة وتحولاتها الطموحة، وستواصل أرامكو السعودية إسهامها في تقديم الفرص النوعية، وتحويل الأحلام إلى واقعٍ مستدامٍ.

وأردف "الناصر": أكثر ما تعتز به أرامكو السعودية هو دورها في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية منذ تأسيسها، وإن تنمية مهارات الشباب السعودي وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجالات الاقتصادية في المملكة من أولويات أرامكو السعودية.

وتابع: الشركة ملتزمة بضمان دخول الكوادر النسائية المؤهلة للعمل في قطاعي النفط الخام والغاز والكيماويات والقطاعات المساندة، إضافة إلى تطوير المسار المهني للمرأة في المملكة.

وقال "الناصر": ذكرى اليوم الوطني الـ 90 هي الذكرى الأولى التي تمر على أرامكو السعودية بعد أن وجهت الدولة بإحداث نقلة نوعية عبر إدراج الشركة جزءاً من أسهمها في سوق المال السعودي، وأصبح يُساهم في ملكيتها نحو خمسة ملايين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى بيوت الاستثمار الوطنية والعالمية المؤهلة.

وأضاف: تستمر أرامكو السعودية في الإسهام في دفع عجلة النمو لهذه البلاد المباركة، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 عبر مشاريعها العملاقة وعبر برامج المواطنة والمعرفة وتمكين المجتمعات ومن أبرزها المركز الذي يتشرّف بحمل اسم القائد المؤسس، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، الذي نسعى من خلال برامجه المتنوّعة في العلوم والفنون والابتكار وريادة الأعمال المجتمعية إلى الإسهام في صناعة أجيال مستقبلية مبدعة.