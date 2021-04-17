مطالبات التوسع تتجدد.. مشروع طريق "غميقة - الليث" ينتهي بسياج حديدي

رغم الحوادث الدامية التي يشهدها.. والسكان: أوقفوا نزيف الدم الحاصل

جدّد عدد من سالكي طريق "غميقة - الليث" مطالبهم بتوسعة طريق "الموت"، كما يحلو للبعض تسميته، للحد من الحوادث الدامية؛ بعد أن انتهت الأعمال الأخيرة المنفذة في ذات الطريق دون توسعته.



وبحسب الأهالي فإن الأعمال الأخيرة التي نفذتها وزارة النقل لم تشمل توسعة الطريق، بل اقتصر الأمر إلى وضع سياج حديدي في أجزاء من جنباته؛ في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأهالي أعمال التوسعة، في ظل الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق المقدّر طوله بـ 27 كيلومتراً تقربباً، فضلاً عن أن النقل وعدتهم بالتوسعة وزيادة المسارات عقب مطالبهم.



وقال زاهر المهداوي وإبراهيم السبعي، ومستور المهداوي، لـ"سبق" إن الأهالي استبشروا خيراً عند مباشرة وزارة النقل أعمال الطريق قبل أشهر قليلة؛ لينتهي الأمر إلى وضع وتركيب سياج حديدي دون أن تقوم الوزارة بتوسعته، وفق ما يتطلع له السكان وسالكو الطريق لوقف نزيف الدماء من جراء الحوادث المرورية التي يشهدها بشكل مستمر.

وطالب الأهالي المسؤولين في وزارة النقل بضرورة تنفيذ أعمال توسعة الطريق على وجه السرعة للحد من الحوادث التي قد تكون بسبب ضيق الطريق إلى جانب السرعات العالية.

