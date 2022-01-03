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مصادر لـ"سبق": تعليق زيارات المرضى بمستشفيات مكة المكرمة بدءاً من اليوم

للحد من انتشار فيروس كورونا

علمت "سبق" من مصادرها، بأن الجهات الصحية بمكة المكرمة، ستبدأ في تعليق الزيارات في مستشفيات العاصمة المقدسة بدءاً من اليوم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر "سبق" أنه تقرر تعليق الزيارات للمرضى في مستشفيات العاصمة المقدسة وهي؛ مستشفى النور التخصصي والملك عبدالعزيز بالزاهر وحراء والملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وقد بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة، في تطبيق قرار تعليق الزيارات للمرضى المنومين بدءًا من اليوم، فيما سيتم التنفيذ بشكل فعلي بدءًا من الغد حتى أجل غير مسمى.

وجاء قرار إغلاق الزيارات، نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق": تعليق زيارات المرضى بمستشفيات مكة المكرمة بدءاً من اليوم
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، بأن الجهات الصحية بمكة المكرمة، ستبدأ في تعليق الزيارات في مستشفيات العاصمة المقدسة بدءاً من اليوم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر "سبق" أنه تقرر تعليق الزيارات للمرضى في مستشفيات العاصمة المقدسة وهي؛ مستشفى النور التخصصي والملك عبدالعزيز بالزاهر وحراء والملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وقد بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة، في تطبيق قرار تعليق الزيارات للمرضى المنومين بدءًا من اليوم، فيما سيتم التنفيذ بشكل فعلي بدءًا من الغد حتى أجل غير مسمى.

وجاء قرار إغلاق الزيارات، نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:51 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:48 PM

مصادر لـ"سبق": تعليق زيارات المرضى بمستشفيات مكة المكرمة بدءاً من اليوم

للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
18,766

علمت "سبق" من مصادرها، بأن الجهات الصحية بمكة المكرمة، ستبدأ في تعليق الزيارات في مستشفيات العاصمة المقدسة بدءاً من اليوم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر "سبق" أنه تقرر تعليق الزيارات للمرضى في مستشفيات العاصمة المقدسة وهي؛ مستشفى النور التخصصي والملك عبدالعزيز بالزاهر وحراء والملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وقد بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة، في تطبيق قرار تعليق الزيارات للمرضى المنومين بدءًا من اليوم، فيما سيتم التنفيذ بشكل فعلي بدءًا من الغد حتى أجل غير مسمى.

وجاء قرار إغلاق الزيارات، نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين.

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