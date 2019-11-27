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جامعة بيشة تكرّم وكيلها السابق للشؤون التعليمية سعيد المالكي

كرمت جامعة بيشة، وكيل الجامعة السابق للشؤون التعليمية دكتور سعيد بن مسفر المالكي، بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

جاء ذلك في حفل حضره مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، والعمداء والأكاديميون وعدد من المسؤولين في بيشة.

وتخلّل الاحتفال عرض فيلم، أشاد بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في قطاعات الشؤون التعليمية والجودة والتطوير خلال فترة تولّي أ.د. سعيد المالكي، مشيرًا إلى أكثر من 29 مبادرة أشرف عليها، عكست تطور الجامعة وحسنت من أدائها على المستويين الأكاديمي والإداري.

من جهته عبر الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، عن شكره وتقديره لمدير جامعة بيشة، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والجهاز الإداري بالكلية، ومسؤولي بيشة، والأصدقاء، وغيرهم على تكريمه.

وقال: ليس بغريب على مدير الجامعة وجميع الزملاء بالكلية والزملاء والمحبين ومسؤولي بيشة؛ فهُمْ رمز للوفاء والعطاء والتفاني والإيثار في بيشة.

جامعة بيشة

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جامعة بيشة تكرّم وكيلها السابق للشؤون التعليمية سعيد المالكي
سبق

كرمت جامعة بيشة، وكيل الجامعة السابق للشؤون التعليمية دكتور سعيد بن مسفر المالكي، بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

جاء ذلك في حفل حضره مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، والعمداء والأكاديميون وعدد من المسؤولين في بيشة.

وتخلّل الاحتفال عرض فيلم، أشاد بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في قطاعات الشؤون التعليمية والجودة والتطوير خلال فترة تولّي أ.د. سعيد المالكي، مشيرًا إلى أكثر من 29 مبادرة أشرف عليها، عكست تطور الجامعة وحسنت من أدائها على المستويين الأكاديمي والإداري.

من جهته عبر الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، عن شكره وتقديره لمدير جامعة بيشة، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والجهاز الإداري بالكلية، ومسؤولي بيشة، والأصدقاء، وغيرهم على تكريمه.

وقال: ليس بغريب على مدير الجامعة وجميع الزملاء بالكلية والزملاء والمحبين ومسؤولي بيشة؛ فهُمْ رمز للوفاء والعطاء والتفاني والإيثار في بيشة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:57 PM

جامعة بيشة تكرّم وكيلها السابق للشؤون التعليمية سعيد المالكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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كرمت جامعة بيشة، وكيل الجامعة السابق للشؤون التعليمية دكتور سعيد بن مسفر المالكي، بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

جاء ذلك في حفل حضره مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي، والعمداء والأكاديميون وعدد من المسؤولين في بيشة.

وتخلّل الاحتفال عرض فيلم، أشاد بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في قطاعات الشؤون التعليمية والجودة والتطوير خلال فترة تولّي أ.د. سعيد المالكي، مشيرًا إلى أكثر من 29 مبادرة أشرف عليها، عكست تطور الجامعة وحسنت من أدائها على المستويين الأكاديمي والإداري.

من جهته عبر الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، عن شكره وتقديره لمدير جامعة بيشة، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والجهاز الإداري بالكلية، ومسؤولي بيشة، والأصدقاء، وغيرهم على تكريمه.

وقال: ليس بغريب على مدير الجامعة وجميع الزملاء بالكلية والزملاء والمحبين ومسؤولي بيشة؛ فهُمْ رمز للوفاء والعطاء والتفاني والإيثار في بيشة.

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