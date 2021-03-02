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"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل 2٪ من استهلاك الوقود

نصح بالصيانة الدورية للمركبة لإطالة العمر الافتراضي لها

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

ونصح "كفاءة" بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي لها، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز الى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

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"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل 2٪ من استهلاك الوقود
سبق

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

ونصح "كفاءة" بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي لها، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز الى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:00 AM

"كفاءة": استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل 2٪ من استهلاك الوقود

نصح بالصيانة الدورية للمركبة لإطالة العمر الافتراضي لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

ونصح "كفاءة" بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي لها، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز الى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

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