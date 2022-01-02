تحت رعاية الملك.. "الخريِّف" يشارك في ورشة عمل "يوم الجيولوجيا والتعدين"

ضمن فعاليات مؤتمر "التعدين الدولي" المنعقد في الفترة 11 - 13 يناير الحالي

عُقدت اليوم في مدينة الرياض ورشة عمل "يوم الجيولوجيا والتعدين"، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، وذلك ضمن الأنشطة المصاحبة لمؤتمر "التعدين الدولي"، الذي سينعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

واستعرضت الورشة التي جاءت بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجمعية "الجيولوجيون السعوديون"، آفاق قطاع التعدين، وأهمية تنظيم مؤتمر التعدين الدولي، وتسليط الضوء على مستقبل القطاع في المملكة والعالم، إضافة إلى مجالات قطاع التعدين، وإسهامه في تنمية المجتمعات.

وتطرقت الورشة إلى أبرز المزايا الجيولوجية للمملكة، وما تحويه من صخور ومعادن ومياه ونفط وغاز وأحافير، بالإضافة إلى تفاصيل الظواهر الطبيعية والسياحية التي تشكلها الجبال والكهوف والمغارات والدحول والبراكين وغيرها، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة حول المعادن والتعدين ومناطق التمعدن في المملكة.





شارك في تقديم وإدارة الورشة: رئيس مجلس إدارة جمعية الجيولوجيين السعوديين الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، والمتخصص في الاستشارات التعدينية مدير شركة "بك آند بن" المحدودة كريس هاند.

ويأتي انعقاد الورشة قبيل أيام من انطلاق مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وسيحظى بمشاركة عدد من الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى قادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وكبرى شركات التعدين، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر بأن يصبح أحد المنتديات العالمية الرائدة للنقاش والتباحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعدين والمعادن.

وستتركز موضوعات المؤتمر على ثلاث ركائز أساسية، تشمل واقع ومستقبل التعدين، كذلك إسهام التعدين في تنمية المجتمع، فيما يناقش المحور الثالث الاستثمار في مركز تعدين إقليمي، وسيصاحب ذلك ورش عمل تغطي جميع الموضوعات والجلسات والاجتماعات الحوارية.