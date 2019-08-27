الرياض خارج خريطة التنبيهات .. الأمطار والسحب عنوان أجواء الثلاثاء

#الإنذار_المبكر أشار إلى حالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها حيث صدرت خلال الساعات الماضية عدة تنبيهات شملت 6 مناطق؛ ليس من بينها الرياض، وذلك لحالات مناخية متفاوتة على مدار اليوم.

تبوك

البداية من تبوك حيث صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية بدأت السادسة والربع صباحاً وتستمر للعاشرة من صباح اليوم بتبوك والبدع وتيماء.

نجران وعسير

في نجران وعسير صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية تبدأ 10 ص وتستمر للثامنة مساء اليوم ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة في نجران وبيشة وتثليث في عسير.

جازان

أصدر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر تنبيهاً متقدماً لجازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول من 11 ص إلى الثامنة مساء اليوم بأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال وصامطة وفيفا وهروب.

عسير والباحة ومكة

وفي عسير والباحة ومكة المكرّمة صدر تنبيه متقدم لأمطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 11 ص إلى الثامنة مساء اليوم ويشمل معظم محافظات المناطق الثلاث.

المدينة المنوّرة

وصدر تنبيه لمنطقة المدينة المنوّرة لحالة رياح نشطة وسحب رعدية يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية من 11 ص حتى 8 م بالعلا والعيص والمدينة والمهد وبدر وخيبر.

الحدود الشمالية

وفي الشمالية صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية من 10 ص الى 7 مساء اليوم بطريف وعرعر.