"الآسيوي" يعلن عن الدول المضيفة لمباريات الشرق في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا 2022

تقام خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الأول من مايو المقبلين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن الدول المضيفة لمباريات منطقة الشرق في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الأول من مايو المقبلين.

وقرر الاتحاد أن تقام مباريات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة في تايلاند، في حين تستضيف فيتنام مباريات المجموعة الثامنة، فيما تجري مباريات المجموعة التاسعة في ماليزيا، بينما تقام مباريات المجموعة السادسة في مدينة بوريرام بتايلاند، وتضم أندية شاندونغ تايشان الصيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين دايغو الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وتقام مباريات المجموعة السابعة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم ملبورن سيتي الأسترالي، وباثوم يونايتد التايلاندي، وجيونام دراغونو الكوري الجنوبي، ويونايتد سيتي الفلبيني، فيما تستضيف مدينة هوتشي منه الفيتنامية، مباريات المجموعة الثامنة والتي تضم جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين تشانغتشون ياتاي الصيني والفائز من مباراة كايا ايلويلو الفلبيني وسيدني الأسترالي.

وفيما يخص مباريات المجموعة التاسعة والتي ستقام في مدينة جوهور بارو الماليزية، والتي تضم كاوازاكي فرونتال الياباني، وغوانغزهو الصيني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبورت التايلاندي.

وتقام مباريات المجموعة العاشرة في تايلاند، وسيتم اعتماد المدينة المضيفة لاحقاً، وتضم المجموعة أندية شنغهاي بورت الصيني، وتشيانغراي يونايتد التايلاندي، وكيتشي من هونع كونغ، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين فيسيل كوبي الياباني وملبورن فيكتوري الأسترالي.