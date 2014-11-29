شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ

الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريق

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.



وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.



وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.