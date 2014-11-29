النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ

الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريق

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.

وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.

وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ
سبق

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.

وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.

وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
07:51 PM

شاهد.. إغلاق الطريق الدولي الطائف - أبها إثر انهيار صخري مفاجئ

الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريق

A A A
سويد الحارثي - عسير
0
664

تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الأحد، في إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين عجبة والبشائر، شمال عسير، والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين الطائف - الباحة - أبها.

وباشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.

وكان الانهيار الصخري قد حدث اليوم الأحد، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليومين الماضيَين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,294
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,921
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,649

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة