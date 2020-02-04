في جراحة الـ 6 ساعات .. ترميم لإعادة "يد" متهتكة بحادث مروري بجدة

أجراها فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز .. والمريض بصحة جيدة

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من إنقاذ مصاب في حادث مروري، وصل إلى الطوارئ فاقداً الوعي بسبب الحادث الذي أدّى إلى كسور مضاعفة في عظم الفخذين وتهشم كامل لليد اليمنى.

وعلى الفور تمّت معاينة الحالة وإدخالها غرفة العمليات، وتمّت إعادة ترميم اليد بالكامل والسيطرة على المضاعفات الناتجة من الكسور والنزيف، في عملية استغرقت 6 ساعات، بعدها تم تحويله إلى وحدة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة وعاد إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي -ولله الحمد- بعد استكمال البرنامج العلاجي.