النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة مكة " ينظم لقاءات لتعزيز الأمن الفكري والثبات على الدين وفق منهج السلف

تناولت كتابي "وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين" و"الجهاد وضوابطه الشرعية "

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدة لقاءات ضمن البرنامج الوقائي في (تعزيز الأمن الفكري) نفذها مديري الإدارات والوحدات والأقسام لمنسوبيهم.

وتناولت اللقاءات قراءة من كتاب (وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها ) الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والتي تحصّن من الانحراف الفكري وتبين خطره والتحذير منه والتأكيد على لزوم الجماعة، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك سلوكياً ومجتمعياً، والتذكير أن البصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح إنما يكون باتباع المنهج الصحيح لا بالأهواء والتحزبات.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكرمة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- لتعزيز الأمن الفكري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة مكة " ينظم لقاءات لتعزيز الأمن الفكري والثبات على الدين وفق منهج السلف
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدة لقاءات ضمن البرنامج الوقائي في (تعزيز الأمن الفكري) نفذها مديري الإدارات والوحدات والأقسام لمنسوبيهم.

وتناولت اللقاءات قراءة من كتاب (وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها ) الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والتي تحصّن من الانحراف الفكري وتبين خطره والتحذير منه والتأكيد على لزوم الجماعة، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك سلوكياً ومجتمعياً، والتذكير أن البصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح إنما يكون باتباع المنهج الصحيح لا بالأهواء والتحزبات.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكرمة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- لتعزيز الأمن الفكري.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:28 PM

"هيئة مكة " ينظم لقاءات لتعزيز الأمن الفكري والثبات على الدين وفق منهج السلف

تناولت كتابي "وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين" و"الجهاد وضوابطه الشرعية "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
119

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدة لقاءات ضمن البرنامج الوقائي في (تعزيز الأمن الفكري) نفذها مديري الإدارات والوحدات والأقسام لمنسوبيهم.

وتناولت اللقاءات قراءة من كتاب (وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها ) الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والتي تحصّن من الانحراف الفكري وتبين خطره والتحذير منه والتأكيد على لزوم الجماعة، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك سلوكياً ومجتمعياً، والتذكير أن البصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح إنما يكون باتباع المنهج الصحيح لا بالأهواء والتحزبات.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكرمة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- لتعزيز الأمن الفكري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,874
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,977
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,348

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة