النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب اللياقية والفنية، وتابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل".

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على كامل الملعب.

وشارك "عبد الله رديف" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله ظهر اليوم إلى النمسا.

يؤدي الفريق يوم غد الجمعة تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال انضم اليوم الخميس، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي تحتضنه النمسا استعداداً للموسم الجديد 2021-2022.

وفور وصوله عقد رئيس النادي، اجتماعاً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، ناقش خلاله البرنامج الزمني، والتحضيرات اللازمة، قبل أن يلتقي باللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

يذكر أن جارديم، حرص خلال الأيام الماضية على التدريبات في فترتين صباحية ومسائية، معززاً من رفع المعدلات اللياقية لدى اللاعبين، في وقت انضم البرتغالي نونو فيليب المعد الفني إلى الطاقم الفني بناءً على طلب جارديم، حيث بدأ في مهامه من الخميس.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم"
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب اللياقية والفنية، وتابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل".

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على كامل الملعب.

وشارك "عبد الله رديف" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله ظهر اليوم إلى النمسا.

يؤدي الفريق يوم غد الجمعة تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال انضم اليوم الخميس، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي تحتضنه النمسا استعداداً للموسم الجديد 2021-2022.

وفور وصوله عقد رئيس النادي، اجتماعاً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، ناقش خلاله البرنامج الزمني، والتحضيرات اللازمة، قبل أن يلتقي باللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

يذكر أن جارديم، حرص خلال الأيام الماضية على التدريبات في فترتين صباحية ومسائية، معززاً من رفع المعدلات اللياقية لدى اللاعبين، في وقت انضم البرتغالي نونو فيليب المعد الفني إلى الطاقم الفني بناءً على طلب جارديم، حيث بدأ في مهامه من الخميس.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
11:42 PM

الهلال يواصل التحضير تأهباً لانطلاق الموسم.. و"بن نافل" يجتمع مع "جارديم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
569

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب اللياقية والفنية، وتابع الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل".

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على كامل الملعب.

وشارك "عبد الله رديف" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله ظهر اليوم إلى النمسا.

يؤدي الفريق يوم غد الجمعة تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال انضم اليوم الخميس، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي تحتضنه النمسا استعداداً للموسم الجديد 2021-2022.

وفور وصوله عقد رئيس النادي، اجتماعاً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، ناقش خلاله البرنامج الزمني، والتحضيرات اللازمة، قبل أن يلتقي باللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

يذكر أن جارديم، حرص خلال الأيام الماضية على التدريبات في فترتين صباحية ومسائية، معززاً من رفع المعدلات اللياقية لدى اللاعبين، في وقت انضم البرتغالي نونو فيليب المعد الفني إلى الطاقم الفني بناءً على طلب جارديم، حيث بدأ في مهامه من الخميس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة