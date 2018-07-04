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وفاة "البقمي" أقدم ضابط بالحرس الوطني وقائد مجموعة الاقتحام بـ"أحداث الحرم"

حصل على عدة أوسمة وكُلف بمهامّ كثيرة وشارك في حربي فلسطين والوديعة

انتقل إلى رحمة الله، اليوم، المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي أقدم ضابط في الحرس الوطني، وسيُصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

ويُعتبر المقدم "البقمي" أقدم ضابط بقطاع "الحرس الوطني" حين تأسس على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالله بن عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وقضى خمساً وثلاثين عاماً وخمسة أشهر تحت خدمته؛ حيث كان له الشرف بأنه أول المدربين عند تشكيل "الحرس الوطني" عام 1382هـ وذلك بعد استقالته من قطاع الجيش السعودي.

والمقدم "البقمي" كان له الفخر بخدمة دينه ووطنه وولاة أمره بداية من المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وحصل على عدة أوسمة وأنواط، كما كُلف بمهامّ كثيرة من قِبل الملك عبدالله؛ أهمها "المشاركة في حرب فلسطين، وفي حرب الوديعة، وكُلف أيضاً قائداً لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرم عام 1400هـ والتي أصيب فيها بعدد من الإصابات حتى فقد البصر".

ويتم استقبال العزاء على الجوال 0553363686 (عبدالله شاعي).

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل متعب البقمي مراسل "سبق" في وفاة جده، كما تتقدم لأبناء وأسرة وأقارب الفقيد بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة "البقمي" أقدم ضابط بالحرس الوطني وقائد مجموعة الاقتحام بـ"أحداث الحرم"
سبق

انتقل إلى رحمة الله، اليوم، المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي أقدم ضابط في الحرس الوطني، وسيُصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

ويُعتبر المقدم "البقمي" أقدم ضابط بقطاع "الحرس الوطني" حين تأسس على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالله بن عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وقضى خمساً وثلاثين عاماً وخمسة أشهر تحت خدمته؛ حيث كان له الشرف بأنه أول المدربين عند تشكيل "الحرس الوطني" عام 1382هـ وذلك بعد استقالته من قطاع الجيش السعودي.

والمقدم "البقمي" كان له الفخر بخدمة دينه ووطنه وولاة أمره بداية من المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وحصل على عدة أوسمة وأنواط، كما كُلف بمهامّ كثيرة من قِبل الملك عبدالله؛ أهمها "المشاركة في حرب فلسطين، وفي حرب الوديعة، وكُلف أيضاً قائداً لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرم عام 1400هـ والتي أصيب فيها بعدد من الإصابات حتى فقد البصر".

ويتم استقبال العزاء على الجوال 0553363686 (عبدالله شاعي).

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل متعب البقمي مراسل "سبق" في وفاة جده، كما تتقدم لأبناء وأسرة وأقارب الفقيد بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:23 AM

وفاة "البقمي" أقدم ضابط بالحرس الوطني وقائد مجموعة الاقتحام بـ"أحداث الحرم"

حصل على عدة أوسمة وكُلف بمهامّ كثيرة وشارك في حربي فلسطين والوديعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتقل إلى رحمة الله، اليوم، المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي أقدم ضابط في الحرس الوطني، وسيُصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

ويُعتبر المقدم "البقمي" أقدم ضابط بقطاع "الحرس الوطني" حين تأسس على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالله بن عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وقضى خمساً وثلاثين عاماً وخمسة أشهر تحت خدمته؛ حيث كان له الشرف بأنه أول المدربين عند تشكيل "الحرس الوطني" عام 1382هـ وذلك بعد استقالته من قطاع الجيش السعودي.

والمقدم "البقمي" كان له الفخر بخدمة دينه ووطنه وولاة أمره بداية من المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وحصل على عدة أوسمة وأنواط، كما كُلف بمهامّ كثيرة من قِبل الملك عبدالله؛ أهمها "المشاركة في حرب فلسطين، وفي حرب الوديعة، وكُلف أيضاً قائداً لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرم عام 1400هـ والتي أصيب فيها بعدد من الإصابات حتى فقد البصر".

ويتم استقبال العزاء على الجوال 0553363686 (عبدالله شاعي).

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل متعب البقمي مراسل "سبق" في وفاة جده، كما تتقدم لأبناء وأسرة وأقارب الفقيد بالعزاء والمواساة، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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