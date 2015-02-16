النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الوقت القاتل.. "مبابي"  يقود "سان جيرمان" لتخطي "ريال مدريد"

مانشستر سيتي يسقط  سبورتينغ لشبونة بخماسية

حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.

افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ"سيتيزنس" بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.

وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.

باريس سان جيرمان ريال مدريد مانشستر سيتي سبورتينغ لشبونة دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في الوقت القاتل.. "مبابي"  يقود "سان جيرمان" لتخطي "ريال مدريد"
سبق

حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.

افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ"سيتيزنس" بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.

وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:22 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:58 AM

في الوقت القاتل.. "مبابي"  يقود "سان جيرمان" لتخطي "ريال مدريد"

مانشستر سيتي يسقط  سبورتينغ لشبونة بخماسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
666

حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.

افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ"سيتيزنس" بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.

وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,998
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,495
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,159
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة