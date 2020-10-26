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في 7 مناطق.. 28 جهة يدعها "هدف" لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل

قال: يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 معهدًا ومركزًا وأكاديميةً تدريبية في 7 مناطق مختلفة؛ وذلك ضمن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، الهادف إلى تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في تخصصات مطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف في أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية المرخصة من المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية.

كما يسعى "هدف" إلى دعم المزيد من المعاهد وتطوير الآليات في هذا الشأن، وتشجيع إنشاء معاهد جديدة بهدف تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وطبقًا لآلية الدعم، يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب بما لا يتجاوز مبلغ 3 آلاف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ على أن تتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف؛ وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

كما يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من راتب الموظف، بما لا يتجاوز ألف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ بينما تتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب؛ وذلك وفق الضوابط المحددة.

وعودًا على جهات التدريب، تضم منطقة الرياض 7 جهات هي: المعهد التقني للألبان والأغذية، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الدرعية، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ومعهد الرياض للتقنية، والمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وتشتمل المنطقة الشرقية على 11 جهة تدريبية هي: المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الخفجي، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية للطاقة، وأكاديمية الحفر العربية السعودية، والمركز الوطني للتدريب الإنشائي، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والأكاديمية الوطنية الرائدة، والأكاديمية الوطنية البحرية.

وتحتضن منطقة مكة المكرمة 4 جهات تدريبية هي: (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، والأكاديمية الوطنية للطيران)؛ في حين تضم منطقة القصيم جهتين تدريبين هي: المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية.

وتضم منطقة جازان جهتين تدريبيتين هي: المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد العالي للسياحة والضيافة؛ في حين تضم منطقة الحدود الشمالية جهة تدريبية واحدة هي: المعهد السعودي التقني للتعدين؛ فيما تضم منطقة الباحة جهة تدريبية واحدة هي: المعهد العالي للسياحة والضيافة.

في هذا السياق دعا "هدف" الشركات والمنشآت الراغبة في التدريب لدى المعاهد المشار إليها، إلى الاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني www.hrdf.org.sa/ أو التواصل مع الجهات التدريبية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 7 مناطق.. 28 جهة يدعها "هدف" لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل
سبق

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 معهدًا ومركزًا وأكاديميةً تدريبية في 7 مناطق مختلفة؛ وذلك ضمن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، الهادف إلى تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في تخصصات مطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف في أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية المرخصة من المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية.

كما يسعى "هدف" إلى دعم المزيد من المعاهد وتطوير الآليات في هذا الشأن، وتشجيع إنشاء معاهد جديدة بهدف تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وطبقًا لآلية الدعم، يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب بما لا يتجاوز مبلغ 3 آلاف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ على أن تتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف؛ وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

كما يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من راتب الموظف، بما لا يتجاوز ألف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ بينما تتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب؛ وذلك وفق الضوابط المحددة.

وعودًا على جهات التدريب، تضم منطقة الرياض 7 جهات هي: المعهد التقني للألبان والأغذية، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الدرعية، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ومعهد الرياض للتقنية، والمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وتشتمل المنطقة الشرقية على 11 جهة تدريبية هي: المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الخفجي، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية للطاقة، وأكاديمية الحفر العربية السعودية، والمركز الوطني للتدريب الإنشائي، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والأكاديمية الوطنية الرائدة، والأكاديمية الوطنية البحرية.

وتحتضن منطقة مكة المكرمة 4 جهات تدريبية هي: (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، والأكاديمية الوطنية للطيران)؛ في حين تضم منطقة القصيم جهتين تدريبين هي: المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية.

وتضم منطقة جازان جهتين تدريبيتين هي: المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد العالي للسياحة والضيافة؛ في حين تضم منطقة الحدود الشمالية جهة تدريبية واحدة هي: المعهد السعودي التقني للتعدين؛ فيما تضم منطقة الباحة جهة تدريبية واحدة هي: المعهد العالي للسياحة والضيافة.

في هذا السياق دعا "هدف" الشركات والمنشآت الراغبة في التدريب لدى المعاهد المشار إليها، إلى الاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني www.hrdf.org.sa/ أو التواصل مع الجهات التدريبية.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:23 AM

في 7 مناطق.. 28 جهة يدعها "هدف" لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل

قال: يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 معهدًا ومركزًا وأكاديميةً تدريبية في 7 مناطق مختلفة؛ وذلك ضمن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، الهادف إلى تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في تخصصات مطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف في أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية المرخصة من المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية.

كما يسعى "هدف" إلى دعم المزيد من المعاهد وتطوير الآليات في هذا الشأن، وتشجيع إنشاء معاهد جديدة بهدف تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وطبقًا لآلية الدعم، يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب بما لا يتجاوز مبلغ 3 آلاف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ على أن تتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف؛ وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

كما يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من راتب الموظف، بما لا يتجاوز ألف ريال شهريًّا للموظف الواحد؛ بينما تتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب؛ وذلك وفق الضوابط المحددة.

وعودًا على جهات التدريب، تضم منطقة الرياض 7 جهات هي: المعهد التقني للألبان والأغذية، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الدرعية، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ومعهد الرياض للتقنية، والمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وتشتمل المنطقة الشرقية على 11 جهة تدريبية هي: المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الخفجي، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية للطاقة، وأكاديمية الحفر العربية السعودية، والمركز الوطني للتدريب الإنشائي، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والأكاديمية الوطنية الرائدة، والأكاديمية الوطنية البحرية.

وتحتضن منطقة مكة المكرمة 4 جهات تدريبية هي: (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، والأكاديمية الوطنية للطيران)؛ في حين تضم منطقة القصيم جهتين تدريبين هي: المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية.

وتضم منطقة جازان جهتين تدريبيتين هي: المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد العالي للسياحة والضيافة؛ في حين تضم منطقة الحدود الشمالية جهة تدريبية واحدة هي: المعهد السعودي التقني للتعدين؛ فيما تضم منطقة الباحة جهة تدريبية واحدة هي: المعهد العالي للسياحة والضيافة.

في هذا السياق دعا "هدف" الشركات والمنشآت الراغبة في التدريب لدى المعاهد المشار إليها، إلى الاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني www.hrdf.org.sa/ أو التواصل مع الجهات التدريبية.

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