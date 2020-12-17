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تفوق على الثنائي ميسي ورونالدو .. "ليفاندوفسكي" أفضل لاعب في العالم

في استفتاء (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020

خطف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذان وصلا معه للقائمة النهائية.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أُقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

جائزة أفضل لاعب في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل لاعب في العالم الاتحاد الدولي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تفوق على الثنائي ميسي ورونالدو .. "ليفاندوفسكي" أفضل لاعب في العالم
سبق

خطف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذان وصلا معه للقائمة النهائية.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أُقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:40 PM

تفوق على الثنائي ميسي ورونالدو .. "ليفاندوفسكي" أفضل لاعب في العالم

في استفتاء (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذان وصلا معه للقائمة النهائية.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أُقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

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