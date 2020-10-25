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المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان

أكدت وقوفها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف

عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.


وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان
سبق

عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.


وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:43 PM

المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان

أكدت وقوفها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.


وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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