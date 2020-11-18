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"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة

ضِمن جهود الأمانة التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري.

يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة
سبق

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري.

يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:17 AM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:05 AM

"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة

ضِمن جهود الأمانة التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
986

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- البسطات المخالفة والعشوائية من الطريق الدائري.

يأتي ذلك في جولة رقابية ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار العدوى ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩؛ فيما تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

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