"الخطوط للتموين" تتعاقد مع "الخدمات الأرضية" لخدمة لمنسوبيها

لتقديم خدمات الطعام لموظفيها في مطارات ومساكن منسوبيها بالرياض وجدة والمدينة

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في بيان لها منشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، عن تعاقدها مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية "SGS" لمدة سنتين ميلاديتين؛ لتقديم خدمات الطعام لموظفيها في مطارات ومساكن منسوبيها في كلٍّ من "الرياض، جدة، والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى تقديم خدمات الطعام والإعاشة للمنسوبين بالدمام، وذلك بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب واحدًا وخمسين مليون ريال سعودي "51,000,000 ريال".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين" وجدي بن محمد الغبان: "إن العقد المُبرم مع "SGS" يأتي امتدادًا للعلاقة المهنية المترسخة بين الطرفين منذ أكثر من 15 عامًا"، مبينًا أن التعاقد مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية "SGS" يأتي في إطار محافظة الشركة على مركزها الريادي في تقديم خدمات التموين والإعاشة في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات برنامج التحول الوطني، خاصة فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي؛ وهو أحد البرامج المحققة لرؤية 2030 الطموحة، وتطلعات القيادة الرشيدة".



وذكر الغبان أن ما يميز "الخطوط السعودية للتموين" هو توظيف قسم "التموين وإدارة المرافق"، خبرات الشركة الواسعة في مجال إدارة الأغذية والتموين؛ لتقديم خدماتها للجمهور والمؤسسات العامة والخاصة بمختلف المجالات وفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.



من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية "SGS" رائد بن حسن الإدريسي، أن موظفي الشركة يمثلون بالنسبة لها أولوية كبرى؛ كونهم العنصر الأكثر أهمية ومفتاح نجاحها واستدامة نموها؛ لذلك تحرص الشركة على تقديم كل الخدمات المُمكنة لهم لضمان توفير بيئة عمل تعزز صحة الموظفين، لتكوين قوة عاملة مؤهلة وقادرة على تحقيق أهدافها وكفاءاتها المهنية. مضيفًا أن التعاقد مع "الخطوط السعودية للتموين"، جاء لتميزها وريادتها في خدمات التموين والإعاشة، والثقة الكبيرة فيما ستقدمه لمنسوبيها وفق أعلى المواصفات والمعايير الغذائية العالمية.



وأشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى "الخطوط السعودية للتموين" جولين بيسشيو، أن الاتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية "SGS" تمثِّل ترجمة حقيقية لنجاح استراتيجيتها فيما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق، وتعزيز استدامة الشركة الربحية، وتحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة الأعمال الأخرى، بما يؤكد مكانتها الرائدة في مجال التموين بين مختلف القطاعات بالمملكة.