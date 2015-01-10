عدسة "سبق" ترصد.. أمطار على جازان تشجع زوار "المهرجان الشتوي" على التنزه

تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة أسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة، فيما رصدت "سبق" من مقر فعاليات "شتوي جازان" بالقرية التراثية مشاهد الفرح لدى الزوار بقطرات المطر.

من جانبها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في حالة الجو.