4 مدن سعودية تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا.. أعلاها الرياض

إحصائيات "الصحة": سجلت المملكة 1881 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1881 حالة.

وتوزعت الـ1415 حالة على: الرياض 668، وجدة 293، والدمام 290، ومكة 164 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 87142 حالة، منها 22311 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 64306 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 525 حالة وفاة.