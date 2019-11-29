بعد الفيديو المتداول وتهديد العائلات.. "مفحط ممشي ج17" يسقط في ينبع

فيما حذّر "المرور" من المخالفة وأكد تعامله بحزم مع ما يهدد مستخدمي الطرق

تمكّنت شعبة مرور محافظة ينبع، من القبض على قائد مركبة ظهَر في مقطع متداول يمارس التفحيط في ممشى ج17 داخل حي سكني، معرّضًا حياة السكان ومرتادي الممشى من عائلات وأفراد للخطر.

وفي التفاصيل؛ فإن شعبة المرور تعرّفت على مركبة المفحط من قِبَل المختصين، وتم جمع المعلومات اللازمة، والقبض على المركبة وقائدها؛ حيث حُجزت المركبة تمهيدًا لعرضه على الهيئة المرورية لتشديد العقوبات بحقه، وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

هذا ويحذّر "المرور" من ارتكاب المخالفات المرورية كافة؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعامل بحزم مع كل من يهدد حياة مستخدمي الطرق.