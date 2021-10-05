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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:17 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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