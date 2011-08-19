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الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:56 AM

الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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