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17 مدينة سعودية تم تسجيل إصابة واحدة في كل واحدة منها.. تعرَّف عليها

كشف بيان وزارة الصحة عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/8 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة، ولله الحمد.

وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفى.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 مدينة سعودية تم تسجيل إصابة واحدة في كل واحدة منها.. تعرَّف عليها
سبق

كشف بيان وزارة الصحة عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/8 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة، ولله الحمد.

وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفى.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:28 PM

17 مدينة سعودية تم تسجيل إصابة واحدة في كل واحدة منها.. تعرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,280

كشف بيان وزارة الصحة عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/8 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة، ولله الحمد.

وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفى.

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