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"هيئة مكة" تعتمد خطة ميدانية توعوية متكاملة خلال شهر رمضان

تهدف إلى تكثيف حضور فِرَق الهيئة والتمركز في الأسواق والأماكن العامة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تعتمد على تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فِرَق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه، ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتشمل الخطة نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، وتعظيم الزمان والمكان في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على الأعضاء الميدانيين، أهمية القيام بالعمل وأداء المهام المنوطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال شهر رمضان المبارك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"هيئة مكة" تعتمد خطة ميدانية توعوية متكاملة خلال شهر رمضان
سبق

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تعتمد على تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فِرَق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه، ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتشمل الخطة نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، وتعظيم الزمان والمكان في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على الأعضاء الميدانيين، أهمية القيام بالعمل وأداء المهام المنوطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال شهر رمضان المبارك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
03:33 PM

"هيئة مكة" تعتمد خطة ميدانية توعوية متكاملة خلال شهر رمضان

تهدف إلى تكثيف حضور فِرَق الهيئة والتمركز في الأسواق والأماكن العامة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تعتمد على تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فِرَق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه، ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتشمل الخطة نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك، وتعظيم الزمان والمكان في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على الأعضاء الميدانيين، أهمية القيام بالعمل وأداء المهام المنوطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال شهر رمضان المبارك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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