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النفط يتراجع مجددًا مع تضرر الطلب بفعل فيروس كورونا

هبط خام برنت 2.07 دولار بسعر 31.78 دولارًا للبرميل

انخفض النفط، اليوم الاثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، هبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، ليواصل انخفاضًا بنسبة 25% سجّله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع؛ إذ سجل 35.84 دولار؛ لكنه انخفض إلى مستوى متدنٍّ بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي 1.38 دولار إلى 30.35 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة؛ على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" كأكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور، ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر".

وأوضح "تران" أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يومًا، وهو ما تُقَدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميًّا.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر يوم الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة؛ في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

النفط أسعار النفط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع مجددًا مع تضرر الطلب بفعل فيروس كورونا
سبق

انخفض النفط، اليوم الاثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، هبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، ليواصل انخفاضًا بنسبة 25% سجّله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع؛ إذ سجل 35.84 دولار؛ لكنه انخفض إلى مستوى متدنٍّ بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي 1.38 دولار إلى 30.35 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة؛ على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" كأكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور، ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر".

وأوضح "تران" أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يومًا، وهو ما تُقَدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميًّا.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر يوم الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة؛ في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:05 PM

النفط يتراجع مجددًا مع تضرر الطلب بفعل فيروس كورونا

هبط خام برنت 2.07 دولار بسعر 31.78 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفض النفط، اليوم الاثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، هبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، ليواصل انخفاضًا بنسبة 25% سجّله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع؛ إذ سجل 35.84 دولار؛ لكنه انخفض إلى مستوى متدنٍّ بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي 1.38 دولار إلى 30.35 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة؛ على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" كأكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور، ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر".

وأوضح "تران" أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يومًا، وهو ما تُقَدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميًّا.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر يوم الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة؛ في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

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