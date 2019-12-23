النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تُشهِّر بصاحب محطة باعت وقودًا مغشوشًا

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة الوقود.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة؛ لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تُشهِّر بصاحب محطة باعت وقودًا مغشوشًا
سبق

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة الوقود.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة؛ لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
02:30 PM

"التجارة" تُشهِّر بصاحب محطة باعت وقودًا مغشوشًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,152

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة الوقود.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة؛ لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,816
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة