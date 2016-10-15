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بالفيديو.. شاهد الصقر النادر الذي أهداه "بوتين" للملك سلمان

لا يوجد من فصيلته سوى بضعة آلاف في العالم

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم (الاثنين)، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأفادت الوكالة بأن الطائر حمل سابقًا اسم "نجم الشمال"، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

كما نشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو للصقر، فيما يظهر أحد المسؤولين الروسي حاملاً إياه مرددًا أن اسمه "ألفا".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصقر كاماتشاتكا روسيا الاتحادية نجم الشمال ألفا بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. شاهد الصقر النادر الذي أهداه "بوتين" للملك سلمان
سبق

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم (الاثنين)، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأفادت الوكالة بأن الطائر حمل سابقًا اسم "نجم الشمال"، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

كما نشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو للصقر، فيما يظهر أحد المسؤولين الروسي حاملاً إياه مرددًا أن اسمه "ألفا".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:18 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:57 AM

بالفيديو.. شاهد الصقر النادر الذي أهداه "بوتين" للملك سلمان

لا يوجد من فصيلته سوى بضعة آلاف في العالم

A A A
محمد صبح - الرياض
6
58,337

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم (الاثنين)، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأفادت الوكالة بأن الطائر حمل سابقًا اسم "نجم الشمال"، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

كما نشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو للصقر، فيما يظهر أحد المسؤولين الروسي حاملاً إياه مرددًا أن اسمه "ألفا".

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