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"أمير الشرقية" يُشيد بتجربة ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية رغم الصعوبات

استقبل العدّاءة الكفيفة "ريم عجاج" بعد مشاركتها بأول سباق رسمي

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، العدّاءة الكفيفة ريم عجاج، بمناسبة مشاركتها في أول سباق رسمي لها.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية الرياضة في حياة الإنسان، وضرورة أن يمارس الجميع رياضات متنوعة لمجتمع صحي؛ لا سيما وأن الدولة تقدم جميع الإمكانيات والتسهيلات لتحقيق ذلك.

وأشاد أمير الشرقية بتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية والتغلب على الظروف والصعوبات التي تواجههم لتحقيق طموحاتهم.

ورفعت العدّاءة ريم عجاج الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية على استقبالها ودعمه اللامحدود للرياضيين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، لرفع معنوياتهم وحثهم على تحقيق إنجازات رياضية تساهم في رفع علَم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

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"أمير الشرقية" يُشيد بتجربة ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية رغم الصعوبات
سبق

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، العدّاءة الكفيفة ريم عجاج، بمناسبة مشاركتها في أول سباق رسمي لها.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية الرياضة في حياة الإنسان، وضرورة أن يمارس الجميع رياضات متنوعة لمجتمع صحي؛ لا سيما وأن الدولة تقدم جميع الإمكانيات والتسهيلات لتحقيق ذلك.

وأشاد أمير الشرقية بتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية والتغلب على الظروف والصعوبات التي تواجههم لتحقيق طموحاتهم.

ورفعت العدّاءة ريم عجاج الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية على استقبالها ودعمه اللامحدود للرياضيين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، لرفع معنوياتهم وحثهم على تحقيق إنجازات رياضية تساهم في رفع علَم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:47 PM

"أمير الشرقية" يُشيد بتجربة ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية رغم الصعوبات

استقبل العدّاءة الكفيفة "ريم عجاج" بعد مشاركتها بأول سباق رسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، العدّاءة الكفيفة ريم عجاج، بمناسبة مشاركتها في أول سباق رسمي لها.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية الرياضة في حياة الإنسان، وضرورة أن يمارس الجميع رياضات متنوعة لمجتمع صحي؛ لا سيما وأن الدولة تقدم جميع الإمكانيات والتسهيلات لتحقيق ذلك.

وأشاد أمير الشرقية بتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم الرياضية والتغلب على الظروف والصعوبات التي تواجههم لتحقيق طموحاتهم.

ورفعت العدّاءة ريم عجاج الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية على استقبالها ودعمه اللامحدود للرياضيين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، لرفع معنوياتهم وحثهم على تحقيق إنجازات رياضية تساهم في رفع علَم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

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