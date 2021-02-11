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"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا

"حتى لو كانت هناك نسخ متحورة منتشرة في البلد" ويعطى على جرعتين

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضًا، باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت هناك نُسَخ متحورة منتشرة في البلد". وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا؛ فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وقالت اللجنة في توصيات أولية بشأن الجرعة: إن اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية؛ وفق الألمانية.

ومن جهة أخرى أعلنت مجموعة أسترازينيكا إنشاء شراكة مع "إي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءًا من الفصل الثاني من هذا العام. وأشار بيان إلى أن المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهريًّا بحلول نهاية 2022.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا
سبق

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضًا، باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت هناك نُسَخ متحورة منتشرة في البلد". وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا؛ فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وقالت اللجنة في توصيات أولية بشأن الجرعة: إن اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية؛ وفق الألمانية.

ومن جهة أخرى أعلنت مجموعة أسترازينيكا إنشاء شراكة مع "إي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءًا من الفصل الثاني من هذا العام. وأشار بيان إلى أن المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهريًّا بحلول نهاية 2022.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:38 AM

"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا

"حتى لو كانت هناك نسخ متحورة منتشرة في البلد" ويعطى على جرعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضًا، باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت هناك نُسَخ متحورة منتشرة في البلد". وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا؛ فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وقالت اللجنة في توصيات أولية بشأن الجرعة: إن اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية؛ وفق الألمانية.

ومن جهة أخرى أعلنت مجموعة أسترازينيكا إنشاء شراكة مع "إي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءًا من الفصل الثاني من هذا العام. وأشار بيان إلى أن المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهريًّا بحلول نهاية 2022.

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