النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة

فيما ثمّن والده دور "سبق" وقدّم شكره للشعب السعودي والجهات المعنية

عثرت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، على الفتى "مجاهد خليل الصالح الغانم"، سوري الجنسية (14 سنة)؛ وذلك بعد فَقْده قبل 12 يومًا بأحد مراكز التسوق بحي سلطانة، وهو بصحة جيدة.

وأوضح والد الفتى لـ"سبق"، أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة، مقدمًا شكره لجميع مَن ساهم ‏في العثور على مجاهد، مثمنًا دور "سبق" في النشر والاهتمام، وشاكرًا جهود الشعب السعودي والمقيمين، مقدمًا شكره الجزيل لقسم شرطة السويدي والجهات المعنية الأخرى على جهودهم واهتمامهم حتى العثور على ابنه.

وكان الفتى مجاهد خليل الصالح الغانم، قد فُقِد منذ 12 يومًا، حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ليعثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة
سبق

عثرت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، على الفتى "مجاهد خليل الصالح الغانم"، سوري الجنسية (14 سنة)؛ وذلك بعد فَقْده قبل 12 يومًا بأحد مراكز التسوق بحي سلطانة، وهو بصحة جيدة.

وأوضح والد الفتى لـ"سبق"، أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة، مقدمًا شكره لجميع مَن ساهم ‏في العثور على مجاهد، مثمنًا دور "سبق" في النشر والاهتمام، وشاكرًا جهود الشعب السعودي والمقيمين، مقدمًا شكره الجزيل لقسم شرطة السويدي والجهات المعنية الأخرى على جهودهم واهتمامهم حتى العثور على ابنه.

وكان الفتى مجاهد خليل الصالح الغانم، قد فُقِد منذ 12 يومًا، حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ليعثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:16 AM

بعد 12 يومًا من البحث.. العثور على "فتى سلطانة المفقود" بصحة جيدة

فيما ثمّن والده دور "سبق" وقدّم شكره للشعب السعودي والجهات المعنية

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
6
15,388

عثرت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، على الفتى "مجاهد خليل الصالح الغانم"، سوري الجنسية (14 سنة)؛ وذلك بعد فَقْده قبل 12 يومًا بأحد مراكز التسوق بحي سلطانة، وهو بصحة جيدة.

وأوضح والد الفتى لـ"سبق"، أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة، مقدمًا شكره لجميع مَن ساهم ‏في العثور على مجاهد، مثمنًا دور "سبق" في النشر والاهتمام، وشاكرًا جهود الشعب السعودي والمقيمين، مقدمًا شكره الجزيل لقسم شرطة السويدي والجهات المعنية الأخرى على جهودهم واهتمامهم حتى العثور على ابنه.

وكان الفتى مجاهد خليل الصالح الغانم، قد فُقِد منذ 12 يومًا، حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ليعثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,923
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,308

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة