"الصحة" تعلن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فان النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقًا للجدول المنشور من الوزارة فإن النسبة بلغت 88.4% في الباحة، و67.8 بالرياض، و66.6% بالشرقية.

وطبقاً للجدول، فإن نسبة من حصلوا على جرعتين بمكة المكرمة 59.7%، وفي عسير 57.7، والقصيم 57.3%، وتبوك 55.5%، وجازان 55.5%، وحائل 53.1%، والحدود الشمالية 52،4%، والمدينة المنورة 52.0%، والجوف 51%، ونجران 50.8%.