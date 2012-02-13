بعد النتيجة المؤلمة ضد "الأهلي".. جماهير "الهلال" تطالب برحيل "جارديم"

ببدو أن أيام مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم قد باتت معدودة عقب الهزيمة المخيبة للآمال والتي تعرض لها الفريق عصر اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

ومزق الأهلي المصري شباك الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة في مباراة شهدت حالتي طرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.



وطالبت جماهير الهلال بإقالة المدرب قبل عودته للرياض، في إشارة لحالة الغضب العارمة من المستوى الذي ظهر عليه الفريق.



