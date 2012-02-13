النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد النتيجة المؤلمة ضد "الأهلي".. جماهير "الهلال" تطالب برحيل "جارديم"

ببدو أن أيام مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم قد باتت معدودة عقب الهزيمة المخيبة للآمال والتي تعرض لها الفريق عصر اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

ومزق الأهلي المصري شباك الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة في مباراة شهدت حالتي طرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.


وطالبت جماهير الهلال بإقالة المدرب قبل عودته للرياض، في إشارة لحالة الغضب العارمة من المستوى الذي ظهر عليه الفريق.


الهلال جارديم الأهلي المصري كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد النتيجة المؤلمة ضد "الأهلي".. جماهير "الهلال" تطالب برحيل "جارديم"
سبق

ببدو أن أيام مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم قد باتت معدودة عقب الهزيمة المخيبة للآمال والتي تعرض لها الفريق عصر اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

ومزق الأهلي المصري شباك الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة في مباراة شهدت حالتي طرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.


وطالبت جماهير الهلال بإقالة المدرب قبل عودته للرياض، في إشارة لحالة الغضب العارمة من المستوى الذي ظهر عليه الفريق.


12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:19 PM

بعد النتيجة المؤلمة ضد "الأهلي".. جماهير "الهلال" تطالب برحيل "جارديم"

A A A
محمد السيّد - الرياض
13
6,720

ببدو أن أيام مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم قد باتت معدودة عقب الهزيمة المخيبة للآمال والتي تعرض لها الفريق عصر اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

ومزق الأهلي المصري شباك الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة في مباراة شهدت حالتي طرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.


وطالبت جماهير الهلال بإقالة المدرب قبل عودته للرياض، في إشارة لحالة الغضب العارمة من المستوى الذي ظهر عليه الفريق.


اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,798
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,078
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,097

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة