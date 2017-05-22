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فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟

يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه

يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.

وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.

وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.

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فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟
سبق

يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.

وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.

وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
02:56 PM

فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟

يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
1,863

يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.

وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.

وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.

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