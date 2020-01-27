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أمير المدينة المنورة يفتتح معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية

ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاثنين، معرض "خير أمة" في مقر الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وألقى مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها بأمير المنطقة، والضيوف الكرام في رحاب الجامعة، التي تعد إحدى أهم مراكز القيم في الوطن.

وقال إنه يتمثل ذلك جلياً في رسالتها السامية النبيلة التي ترتكز على تبليغ ونشر رسالة الإسلام الخالدة إلى كل أرجاء العالم والتي تتميز بأعظم القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف الدكتور "العتيبي": إننا نلتقي اليوم في يوم من أيام مبادرة "خير أمة" مبادرة القيم والأخلاق، التي أطلقها أمير المنطقة في طيبة الطيبة، لتكون إضافة نوعية لمجتمع المدينة المنورة الذي غرست فيه بذور القيم على يد معلم البشرية الخير والقيم والأخلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض التفاعلي يأتي انطلاقاً من دور الجامعة الريادي ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال منظومة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية المتنوعة بجميع لغات العالم الحية، وتهدف الجامعة من خلالها إلى ترسيخ القيم لتكون سلوكاً عملياً يميز إنسان المدينة المنورة، موضحاً بأنه يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً بعنوان: "خير أمة"، كما استمعوا إلى أوبريت إنشادي يبرز القيم والأخلاق الإسلامية من إعداد ومشاركة طلاب الجامعة.

أمير المدينة المنورة خير أمة الجامعة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة المنورة يفتتح معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية
سبق

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاثنين، معرض "خير أمة" في مقر الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وألقى مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها بأمير المنطقة، والضيوف الكرام في رحاب الجامعة، التي تعد إحدى أهم مراكز القيم في الوطن.

وقال إنه يتمثل ذلك جلياً في رسالتها السامية النبيلة التي ترتكز على تبليغ ونشر رسالة الإسلام الخالدة إلى كل أرجاء العالم والتي تتميز بأعظم القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف الدكتور "العتيبي": إننا نلتقي اليوم في يوم من أيام مبادرة "خير أمة" مبادرة القيم والأخلاق، التي أطلقها أمير المنطقة في طيبة الطيبة، لتكون إضافة نوعية لمجتمع المدينة المنورة الذي غرست فيه بذور القيم على يد معلم البشرية الخير والقيم والأخلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض التفاعلي يأتي انطلاقاً من دور الجامعة الريادي ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال منظومة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية المتنوعة بجميع لغات العالم الحية، وتهدف الجامعة من خلالها إلى ترسيخ القيم لتكون سلوكاً عملياً يميز إنسان المدينة المنورة، موضحاً بأنه يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً بعنوان: "خير أمة"، كما استمعوا إلى أوبريت إنشادي يبرز القيم والأخلاق الإسلامية من إعداد ومشاركة طلاب الجامعة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
04:37 PM

أمير المدينة المنورة يفتتح معرض "خير أمة" في الجامعة الإسلامية

ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاثنين، معرض "خير أمة" في مقر الجامعة الإسلامية، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وألقى مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، كلمة خلال حفل الافتتاح، رحب فيها بأمير المنطقة، والضيوف الكرام في رحاب الجامعة، التي تعد إحدى أهم مراكز القيم في الوطن.

وقال إنه يتمثل ذلك جلياً في رسالتها السامية النبيلة التي ترتكز على تبليغ ونشر رسالة الإسلام الخالدة إلى كل أرجاء العالم والتي تتميز بأعظم القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف الدكتور "العتيبي": إننا نلتقي اليوم في يوم من أيام مبادرة "خير أمة" مبادرة القيم والأخلاق، التي أطلقها أمير المنطقة في طيبة الطيبة، لتكون إضافة نوعية لمجتمع المدينة المنورة الذي غرست فيه بذور القيم على يد معلم البشرية الخير والقيم والأخلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض التفاعلي يأتي انطلاقاً من دور الجامعة الريادي ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال منظومة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية المتنوعة بجميع لغات العالم الحية، وتهدف الجامعة من خلالها إلى ترسيخ القيم لتكون سلوكاً عملياً يميز إنسان المدينة المنورة، موضحاً بأنه يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً بعنوان: "خير أمة"، كما استمعوا إلى أوبريت إنشادي يبرز القيم والأخلاق الإسلامية من إعداد ومشاركة طلاب الجامعة.

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